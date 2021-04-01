Татьяна Стоянович, 1 апреля 2021, 22:20 — REGNUM Пандемия коронавируса полностью уничтожила прошлогодний туристический сезон. Повторится ли то же самое и в текущем году — этот вопрос волнует туристических работников во всём мире, в том числе в Черногории, чья экономика в большой степени зависит от потока иностранных туристов. До пандемии 30% иностранных туристов в Черногории составляли как раз гости из России. Но с марта 2020 года прямое авиасообщение с Российской Федерацией было остановлено. И хотя в настоящее время границы Черногории открыты для въезда российских граждан, они туда могут попасть только через Стамбул или Белград. Официальная Подгорица заинтересована в возобновлении прямого авиасообщения с Россией, о чём недавно заявила государственный секретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович.
С другой стороны, новые черногорские власти, вместо того чтобы сделать шаг на встречу Москве и отменить антироссийские экономические санкции, вводят новые ограничения. Так, 30 марта Черногория стала одной из семи стран, которые присоединились к санкциям ЕС против четырех граждан России за арест блогера Алексея Навального. Может ли Россия проигнорировать недружественные шаги Подгорицы, сделанные в угоду европейским партнерам, и поддержать черногорскую туристическую отрасль, от которой зависит благосостояние многих граждан этой страны? На этот вопрос ИА REGNUM отвечают российские историки-балканисты.
Вопрос о создании предпосылок для усиления туристического потока из России в Черногорию имеет два аспекта: медицинский и политический. Такое мнение ИА REGNUM высказал историк-балканист, научный сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт.
По словам Энгельгардта, медицинский аспект, несомненно, стоит на первом месте.
Что касается политической стороны вопроса, Россия, при отсутствии медицинских препятствий, вполне могла бы допустить такой жест в сторону новых властей в Подгорице, полагает эксперт. Он напомнил, что оппозиционные силы, которые пришли к власти в Черногории, сейчас постепенно берут контроль над государственными учреждениями, но этот процесс будет продолжаться еще некоторое время.
При этом эксперт отметил, что для каких-то крупных политических решений новым черногорским властям нужно окончательно оттеснить президента Мило Джукановича и его Демократическую партию социалистов от рычагов управления в стране, и только после этого у нынешней правящей коалиции появится какая-то свобода маневра.
По мнению его коллеги, кандидата исторических наук, доцента Московского гуманитарного университета Анны Филимоновой, история вокруг COVID-19 имеет огромную геополитическую, политическую, экономическую и социальную подоплеку.
По словам эксперта, это еще более отчетливо прослеживается на Балканах, где после ликвидации Югославии возник ряд слабых государств, балансирующих на грани того, что называется Failed States.
По ее мнению, эпидемия коронавируса не принесла ничего нового — оказалось, что Черногория, в которой произошла смена власти, всё еще находится в тисках Запада.
Филимонова считает, что эпидемия коронавируса учит все государства тому, что «нужно много думать, переосмысливать и самоорганизовываться, исходя из собственных национальных, государственных, личных интересов».