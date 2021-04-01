1 апреля 2021 | Время чтения 5 мин

На пороге летнего туристического сезона власти Черногории не только не отменяют уже действующие экономические ограничения против России, но и вводят новые санкции против ее граждан. Как поступит Москва?

Татьяна Стоянович, , 22:20 — REGNUM Пандемия коронавируса полностью уничтожила прошлогодний туристический сезон. Повторится ли то же самое и в текущем году — этот вопрос волнует туристических работников во всём мире, в том числе в Черногории, чья экономика в большой степени зависит от потока иностранных туристов. До пандемии 30% иностранных туристов в Черногории составляли как раз гости из России. Но с марта 2020 года прямое авиасообщение с Российской Федерацией было остановлено. И хотя в настоящее время границы Черногории открыты для въезда российских граждан, они туда могут попасть только через Стамбул или Белград. Официальная Подгорица заинтересована в возобновлении прямого авиасообщения с Россией, о чём недавно заявила государственный секретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович.

Черногория Иван Шилов © ИА REGNUM

С другой стороны, новые черногорские власти, вместо того чтобы сделать шаг на встречу Москве и отменить антироссийские экономические санкции, вводят новые ограничения. Так, 30 марта Черногория стала одной из семи стран, которые присоединились к санкциям ЕС против четырех граждан России за арест блогера Алексея Навального. Может ли Россия проигнорировать недружественные шаги Подгорицы, сделанные в угоду европейским партнерам, и поддержать черногорскую туристическую отрасль, от которой зависит благосостояние многих граждан этой страны? На этот вопрос ИА REGNUM отвечают российские историки-балканисты.

Вопрос о создании предпосылок для усиления туристического потока из России в Черногорию имеет два аспекта: медицинский и политический. Такое мнение ИА REGNUM высказал историк-балканист, научный сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт.

По словам Энгельгардта, медицинский аспект, несомненно, стоит на первом месте.

«Решение об отправлении туристов в любую страну, в том числе в Черногорию, должно приниматься в первую очередь эпидемиологами, которые руководствуются медицинскими показателями. Здесь нельзя делать исключения ни для какой страны», — говорит Энгельгардт.

Что касается политической стороны вопроса, Россия, при отсутствии медицинских препятствий, вполне могла бы допустить такой жест в сторону новых властей в Подгорице, полагает эксперт. Он напомнил, что оппозиционные силы, которые пришли к власти в Черногории, сейчас постепенно берут контроль над государственными учреждениями, но этот процесс будет продолжаться еще некоторое время.

«Поэтому сейчас не время выдвигать серьезные требования по поводу немедленного выхода Черногории из режима антироссийских санкций. На мой взгляд, в нынешнем контексте Россия может себе позволить сделать первый шаг. Но политические соображения ни в коем случае не могут довлеть над медицинскими. Будет хуже всего, если из политических соображений авиасообщение с Черногорией откроют, а это даст какую-то вспышку заболеваемости. Наоборот, это только испортит имидж Черногории как туристического направления», — полагает Энгельгардт.

При этом эксперт отметил, что для каких-то крупных политических решений новым черногорским властям нужно окончательно оттеснить президента Мило Джукановича и его Демократическую партию социалистов от рычагов управления в стране, и только после этого у нынешней правящей коалиции появится какая-то свобода маневра.

«Не исключено, что и баланс сил внутри самой коалиции со временем перераспределится, что откроет возможность для более серьезных политических решений. Тут не надо спешить. Постепенный ход событий может поставить вещи на свои места», — считает Георгий Энгельгардт.

По мнению его коллеги, кандидата исторических наук, доцента Московского гуманитарного университета Анны Филимоновой, история вокруг COVID-19 имеет огромную геополитическую, политическую, экономическую и социальную подоплеку.

«Я бы сказала, что эта подоплека выходит на первый план, потому что она вдруг показала уязвимость всех государств без исключений, начиняя с США, перед некой неведомой глобальной угрозой», — заявила ИА REGNUM Филимонова.

По словам эксперта, это еще более отчетливо прослеживается на Балканах, где после ликвидации Югославии возник ряд слабых государств, балансирующих на грани того, что называется Failed States.

По ее мнению, эпидемия коронавируса не принесла ничего нового — оказалось, что Черногория, в которой произошла смена власти, всё еще находится в тисках Запада.

«Это государство как раз одно из этих Failed States. Здесь нет индустрии, полностью разрушена социальная инфраструктура, страна доведена реформами либерального типа фактически до того момента, когда она уже не может существовать. В этой ситуации мы видим странное явление. За счет чего живет эта страна? За счет туристического сезона. Кто главный в этом сегменте? Это, конечно, русские туристы, которые безумно любят эту страну. Вдруг мы видим, что в такой уязвимой ситуации появляются очень странные ограничения именно против российских граждан. Если такая политика будет продолжаться, это будет не просто выстрел себе в ногу, это будет самоубийство», — рассказала эксперт.

Филимонова считает, что эпидемия коронавируса учит все государства тому, что «нужно много думать, переосмысливать и самоорганизовываться, исходя из собственных национальных, государственных, личных интересов».

«Так называемый либеральный демократический порядок исчез. Центры мощи навязывают нам свое видение, и вопрос в том, до каких пор мы будем следовать этой их парадигме. Мы все вместе должны пройти этот урок, что слушать Запад нельзя, что надо создавать собственные направления. Черногория, чтобы выжить, должна в первую очередь ответить на медицинские вопросы и принять взвешенное и мудрое решение, которое позволить ей сохранить туристический сектор и экономику страны как таковую. Здесь нужно установить справедливые, способствующие развитию наших стран связи во всех сферах. Я надеюсь, что черногорское руководство это поймет. Это залог нашего выживания», — подытожила Анна Филимонова.