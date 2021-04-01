Киев, 1 апреля, 2021, 21:37 — ИА Регнум. Пентагон обещает, что в случае эскалации конфликта в Донбассе США «не оставят» Украину один на один с врагом.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Такое заявление было сделано по итогам переговоров министра обороны Украины Андрея Тарана с главой Пентагона Ллойдом Остином сегодня, 1 апреля.

Как сообщает пресс-служба минобороны Украины, стороны обсудили обострение ситуации в Донбассе, причем Таран пожаловался собеседнику, что Россия систематически обостряет ситуацию на линии соприкосновения.

«Со своей стороны Остин выразил обеспокоенность последними действиями России, а также заверил, что в случае эскалации российской агрессии США не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Кремля», — говорится в комментарии.

Сам Таран по итогам разговора заявил, что звонок от «американского коллеги» является «яркой демонстрацией проактивной позиции США в поддержке суверенитета и шагов по восстановлению территориальной целостности Украины».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня пресс-служба посольства США сообщила, что атташе по вопросам обороны США, Канады, Великобритании пообщались с руководством министерства обороны Украины относительно обострения в Донбассе. Западные «партнеры» Украины заверили, что «внимательно наблюдают за ситуацией».