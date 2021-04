Кэри, США, , 21:36 — REGNUM Онлайн-магазин видеоигр Epic Games Store назвал следующую бесплатную игру, которую он будет раздавать в рамках еженедельной акции. Информация была опубликована 1 апреля на сайте сервиса.

До 8 апреля 2021 года пользователи Epic Games Store могут бесплатно добавить в свою библиотеку игру Tales of the Neon Sea в «неоновой» киберпанк-стилистике. С 8 по 15 апреля им станет доступна совершено новая комедийная игра «3 out of 10: Season Two», сюжет которой расскажет о приключениях незадачливых членов команды разработчиков видеоигр.

Разработкой 3 out of 10: Season Two занимается студия Terrible Posture Games. Ранее она выпустила игру Tower of Guns и первый эпизод «3 out of 10».

