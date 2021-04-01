Тирана, 1 апреля 2021, 21:41 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 31 марта посетил швейную фабрику в городе Шкодра в рамках предвыборной кампании.
Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, хозяин фабрики сообщил Раме о том, что на фабрике есть 300 вакансий. В ответ политик призвал предпринимателя нанять работников из других стран.
По словам Рамы, в стране принят закон, который упрощает приезд трудовых мигрантов из других стран: работодателю достаточно обеспечить иностранцам место для сна и пищу.
Ранее премьер-министр упрекнул албанских мужчин в паразитизме:
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