Тирана, 1 апреля 2021, 21:41 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 31 марта посетил швейную фабрику в городе Шкодра в рамках предвыборной кампании.

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, хозяин фабрики сообщил Раме о том, что на фабрике есть 300 вакансий. В ответ политик призвал предпринимателя нанять работников из других стран.

«За ту зарплату, что вы им платите, вы можете привезти работников из Бангладеш, Афганистана, Индии. Они даже не говорят по-албански и не сплетничают».
Эди Рама
«Как только они начнут учить албанский, они начнут меняться, поскольку в них проникнет червь политики и демократии».
Эди Рама

По словам Рамы, в стране принят закон, который упрощает приезд трудовых мигрантов из других стран: работодателю достаточно обеспечить иностранцам место для сна и пищу.

Ранее премьер-министр упрекнул албанских мужчин в паразитизме:

«Мужчины обычно ленивые паразиты, а женщины как правило работящи и способны компенсировать паразитизм своих мужей. Албанские мужчины знают, как оправдать свое безделье, в отличие от женщин».
Эди Рама

Читайте ранее в этом сюжете: «Косово будет Силиконовой долиной Европы»: как расправляются с Сербией