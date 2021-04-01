Тирана, , 21:41 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 31 марта посетил швейную фабрику в городе Шкодра в рамках предвыборной кампании.

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, хозяин фабрики сообщил Раме о том, что на фабрике есть 300 вакансий. В ответ политик призвал предпринимателя нанять работников из других стран.

Эди Рама «За ту зарплату, что вы им платите, вы можете привезти работников из Бангладеш, Афганистана, Индии. Они даже не говорят по-албански и не сплетничают».

Эди Рама «Как только они начнут учить албанский, они начнут меняться, поскольку в них проникнет червь политики и демократии».

По словам Рамы, в стране принят закон, который упрощает приезд трудовых мигрантов из других стран: работодателю достаточно обеспечить иностранцам место для сна и пищу.

Ранее премьер-министр упрекнул албанских мужчин в паразитизме:

Мужчины обычно ленивые паразиты, а женщины как правило работящи и способны компенсировать паразитизм своих мужей. Албанские мужчины знают, как оправдать свое безделье, в отличие от женщин». Эди Рама

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