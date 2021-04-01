Лондон, , 21:35 — REGNUM Великобритании за последние сутки зафиксировано 4479 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 4 350 266 человек. Такие данные приводит 1 апреля правительство Соединённого Королевства.

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Сообщается также, что за день в больницах страны скончался ещё 51 пациент с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 126 764.

Как передавало ИА REGNUM, накануне британские власти сообщали о 4052 выявленных случаях заболевания и 43 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.