Вашингтон, , 21:34 — REGNUM Сегодня, 1 апреля, официальный портал НХЛ определил лучших игроков лиги за минувший месяц. В мини-рейтинг попали четыре хоккеиста от каждого дивиона.

Список открыл нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков, отличившийся 16 (5+11) очками в 11 матчах минувшего месяца.

Вторым идет капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, набравший 21 (7+14) очко в 15 матчах.

Следующий — форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 23 (7+16) очками в 14 матчах.

И в завершении рейтинга расположился голкипер «Колорадо» Филипп Грубауэр, который одержал 12 побед в 15 матчах, из которых три на «ноль», пропуская в среднем 1,56 шайбы за игру.