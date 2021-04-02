Вашингтон, , 07:42 — REGNUM Президент США Джо Байден принял решение ослабить санкции в отношении итальянских нефтяных фирм, которые были введены в последние дни экс-президента страны Дональда Трампа. Об этом 1 апреля сообщает The Hill.

Министерство финансов США отменило указ, касающийся четырех предприятий итальянца Алессандро Базони, который является главой нефтяных фирм, попавших под санкции США за осуществление поставок топлива в Венесуэлу.

Санкции были введены администрацией Трампа 19 января.

Данный шаг Байдена заставляет задуматься на счет того, какую политику он выберет в отношении Венесуэлы по нефтяному вопросу.

Ранее администрация Байдена дала понять, что не будут торопиться снять все санкции, введенные Трампом в отношении Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, Венесуэла обладает огромными запасами нефти, но её нефтеперерабатывающие мощности ограничены, а энергетический кризис усугубился на фоне масштабных санкций США. Вашингтон намерен остановить «иранский спасательный круг», который должен был облегчить нехватку топлива в латиноамериканской стране.