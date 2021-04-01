Киев, , 21:30 — REGNUM Украина намерена в перспективе приобрести 37 млн доз вакцин от коронавируса, заявил заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов вечером 1 апреля в эфире украинского телевидения.

Министр заявил, что Украина уже заключила контракты на поставки 22 млн доз вакцин, и буквально в ближайшие дни ожидается утверждение контрактов еще на 15 млн доз. В это количество учтены те вакцины, которые Киев должен получить в рамках программы COVAX.

«Часть этих проплачена, в зависимости от условий контракта», — отметил министр.

Вместе с тем, Степанов отметил, что по условиям контрактов, не может называть, о поставках каких именно вакцин удалось договориться, а также пока не может называть сроки.

ИА REGNUM напоминает, что пока что Украине удалось получить 500 тыс. доз индийской реплики вакцины AstraZeneca, которой и вакцинируют население. 25 марта на Украину прибыла первая партия китайской вакцины CoronaVac, которая сейчас проходит формальную проверку перед отправкой в регионы.