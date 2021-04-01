Афины , , 21:23 — REGNUM Редакция портала DSOGaming оценила качество «картинки», которую игра Outriders выдаёт в случае включенной функции Nvidia DLSS. Статья была опубликована 1 апреля на сайте издания.

Журналисты сообщили, что при разрешении 1080p с DLSS Outriders выдаёт на 30 FPS (кадров в секунду) больше, при 1440p — также больше на 30 FPS, а при 4K — больше на 23 FPS.

Что касается качества изображения, то они заявили, что DLSS работает в игре «прекрасно» и графика в случае включения этой функции не только ничем не отличается от графики стандартного режима, но иногда даже превосходит её, например, в случае отрисовки отдалённых деревьев.

Напомним, технология DLSS (сглаживание с алгоритмами глубокого обучения) позволяет снизить нагрузку на основной процессор видеокарт серии RTX компании Nvidia. Релиз многопользовательской кооперативной игры Outriders состоялся сегодня, 1 апреля 2021 года.

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