Магнитогорск, Челябинская область, , 21:18 — REGNUM Житель города Магнитогорска (Челябинская область) был задержан после того, как ранил свою жену ножом в порыве ярости, сообщили 1 апреля в пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Неоднократно судимый 37-летний магнитогорец был задержан сотрудниками Росгвардии накануне, 31 марта. На месте происшествия он сам сообщил силовикам о своём злодеянии.

«Он указал на женщину, находившуюся в подъезде в бессознательном состоянии, пояснив, что пострадавшая является его супругой, которой он в порыве ярости нанёс два ножевых ранения», — сообщили в ведомстве.

Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, его жену доставили в больницу.

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