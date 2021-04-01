Киев, , 21:19 — REGNUM Атташе по вопросам обороны США, Канады, Великобритании сегодня, 1 апреля, пообщались с руководством министерства обороны Украины, сообщила пресс-служба американского посольства.

Согласно источнику, собеседниками атташе с украинской стороны были министр обороны Украины Андрей Тараном, два его заместителя, командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев и начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

«Мы поддерживаем Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности, и внимательно наблюдаем за ситуацией», — говорится в заявлении посольства.

Других комментариев об этой встрече дипломатическое ведомство не публикует.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно, что Европейское командование вооруженных сил США повысило уровень боеготовности своей армии до максимального из-за обострения в Донбассе и якобы наращивания вооружения России на украинской границе. Сегодня же украинская разведка обнародовала заявление о том, что Россия якобы хочет расширить военное присутствие на территории Донбасса путем введения туда своих регулярных воинских подразделений идаже не исключается попытка продвижения российских войск в глубь территории Украины.