Киев, , 21:10 — REGNUM Санкции властей Украины в отношении трех оппозиционных телеканалов являются незаконными и должны быть отменены Верховным судом, заявил 1 апреля доктор юридических наук, экс-депутат Рады Виталий Журавский.

Журавский отметил, что, согласно законодательству, санкции могут касаться только иностранных государств, иностранных граждан, поэтому решение СНБО является незаконным. Оно не соответствует закону о санкциях, заявил юрист, и нет никаких конкретных доказательств, что же такого преступного сделали три телеканала: «112 Украина», ZiK и NewsOne.

«Теперь Верховный суд требует доказательств от СБУ, офиса президента, Совнацбеза… А Верховный суд иначе и не мог поступить, потому что доказательств же нет. Без доказательств Верховный суд, как и любой другой суд, ничего не решает. Лицо считается невиновным, пока его вину не установит суд, согласно презумпции невиновности. Кроме того, обвинение не может основываться на доказательствах, полученных незаконным путем, или на предположениях», — напомнил бывший депутат.

Журавский напомнил заявление секретаря СНБО Данилова о том, что у власти есть предположение, что владелец телеканалов связан с деятельностью террористических организаций. При этом до сих пор общественность, общество не имеют никаких доказательств причастности физических лиц, граждан Украины, к террористической деятельности или поддержки каких-то террористических организаций.

«Исходя из той информации, которую я имею, здесь может быть только одно правосудное решение: вернуть владельцу эти три телеканала, возместить крупный материальный ущерб, извиниться перед журналистами и перед самим народным депутатом Украины, он же гражданин Украины… Хотел бы надеяться, что в этом деле будет правосудное решение. Только власть будет давить на Верховный суд и будет делать всё, чтобы затягивать это решение», — предполагает эксперт.

Вместе с тем он допускает, что после правосудного решения Совнацбез может собраться и снова объявить санкции, поскольку сейчас на Украине «может быть всё что угодно», а СНБО превратился в «следственный, судебный» орган, к тому же есть заявление «одного очень влиятельного посольства» и «очень влиятельного государства» (имеются в виду США — прим. ИА REGNUM), которое поддерживает эти санкции.

ИА REGNUM напоминает, что в марте Верховный суд Украины открыл производство по нескольким искам от телеканалов, на которые были наложены санкции решением Совнацбеза, введенным в действие указом президента Зеленского от 2 февраля. Тогда было заявлено, что слушание дел назначено на конец марта — начало апреля, а в рамках подготовки дел к слушанию судом по ходатайству истцов затребованы документы от президента Украины и СНБО, которые стали основанием для введения санкций против телеканалов.