Вашингтон, , 21:07 — REGNUM Защиту в версии игры Crash Bandicoot 4: It’s About Time для сервиса Battle.net взломали на следующий же день после релиза. Об этом 1 апреля сообщил журнал PC Gamer.

Издание отметило, что геймерам, которые купили игру, не понравилось то, что она требует постоянного подключения к сети, несмотря на то, что является однопользовательской и не имеет режима мультиплеера. Если игроки пытались запустить Crash Bandicoot 4: It’s About Time в автономном режиме, то видели ошибку с кодом BLZ51900002.

В результате хакер, известный под ником Empress, выпустил патч, который решает эту проблему. Он дал понять, что взломал эту игру из принципа и отметил, что надеется, что его работа «заставит людей улыбнуться».

Напомним, релиз Crash Bandicoot 4: It’s About Time состоялся 2 октября 2020 года на PlayStation 4 и Xbox One. Игра вышла на PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 12 марта, а на ПК — 26 марта 2021-го.

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