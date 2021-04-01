Вашингтон, , 21:30 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп и многие сторонники Республиканской партии зарегистрировались в социальной сети Campaign Nucleus, чтобы свободно общаться со своими сторонниками. Об этом 1 апреля сообщает Fox News.

С помощью Campaign Nucleus можно отправлять электронные письма, сообщения, а также информацию в СМИ. Более того, есть опция переправки корреспонденции с помощью почтовой службы США.

Более того, в отличие от привычных социальных сетей, данная платформа позволяет общаться с представителями власти и создавать совместные чаты.

Напомним, что Campaign Nucleus создал в 2016 году Бвред Парскейл, экс-советник предвыборного штаба Дональда Трампа.