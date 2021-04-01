Москва, , 20:58 — REGNUM Минэкономразвития понизит свой прогноз по росту ВВП России в 2021 году с нынешних 3,3%. Об этом сообщил 1 апреля глава министерства Максим Решетников.

«Понятно, что цифры будут несколько скорректированы. Если у нас так существенно поднялся 2020 год, то ясно, что 2021 год мы скорректируем чуть вниз», — сказал он журналистам.

Решетников также отметил, что цифры по ВВП в I квартале 2021 года ожидаются «плюс-минус похожими на IV квартал 2020 года».

Согласно представленной сегодня первой оценке Росстата, спад ВВП в IV квартале замедлился до 1,8% после 3,5% в III квартале.

Росстат также опубликовал вторую оценку ВВП за 2020 год, согласно которой показатель сократился на 3%, а не на 3,1%, как сообщалось ранее.

И первая, и вторая оценки спада ВВП за минувший год оказались существенно лучше официального прогноза Минэкономразвития, которое ожидало снижения показателя на 3,9%.

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