Чебоксары, , 20:57 — REGNUM В Чувашии передано в суд уголовное дело в отношении призывника, которого обвинили в даче взятки за уклонение от службы армии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Перед судом предстанет 23-летний парень. Правоохранители считают, что с ноября 2019 года по март 2020 года он передал должностному лицу подведомственного минздраву Чувашии учреждения 130 тыс. рублей. По версии следствия, деньги предназначались за способствование «госпитализации по надуманным основаниям и выдачу документов о наличии заболеваний, препятствующих призыву на военную службу».

Дело в отношении призывника расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»). Материалы ушли в Калининский районный суд Чебоксар. По факту получения взятки ведётся предварительное следствие.

В надзорном ведомстве отмечают, что фигурант уголовного дела ранее был оштрафован за уклонение от призыва на военную службу (ч. 1 ст. 328 УК РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта 2021 года Госдума в первом чтении приняла законопроект, в десять раз повышающий штрафы за нарушения в области воинского учета. Также предлагается уточнить, что неявка без уважительных причин в военный комиссариат, в том числе по повестке, считается уклонением от исполнения воинской обязанности.

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