Тюмень, , 20:54 — REGNUM В Тюменской области весенний призыв в Вооружённые силы РФ стартовал 1 апреля и продлится до 15 июля. Об этом сообщает ИА «Тюменская линия».

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Призовут 1,5 тыс. юношей, двое из них отправятся на альтернативную гражданскую службу. Отмечается, что призывные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, рециркуляторами и средствами индивидуальной защиты.

Новобранцев и членов призывной комиссии тестируют на наличие коронавирусной инфекции. Для этого используются высокоточные тест-полоски. Призывников обеспечивают несессерами со средствами индивидуальной защиты и личной гигиены.