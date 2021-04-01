Лондон, , 20:54 — REGNUM Сегодня, 1 апреля, портал The Telegraph рассказал о намерении защитника Энсли Мэйтленд-Найлза покинуть лондонский «Арсенал» в летнее трансферное окно.

Защитник не хочет ждать, когда в «Арсенале» найдут для него место и начнут чаще включать в состав. До конца текущего сезона он на правах аренды выступает за «Вест Бромвич» и летом будет готов сменить команду.

В СМИ сообщается об интересе к Мэйтленд-Найлзу со стороны «Вулверхэмптона», «Лестера» и «Саутгемптона».

В текущем сезоне англичанин принял участие в 18 матчах чемпионата Англии (11 — за «Арсенал»; 7 — за «Вест Бромвич») и не отличился результативными действиями.