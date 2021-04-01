Донецк, , 20:46 — REGNUM Район посёлка Жабуньки, расположенного близ бывшего донецкого аэропорта, украинские боевики 1 апреля обстреляли из тяжёлых миномётов, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

ВСУ атаковали территорию ДНР в 16:36 мск со стороны посёлка Пески (Украина). По району поселка Жабуньки украинские боевики выпустили 20 мин калибра 120 мм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВСУ за сутки 31 марта совершили один обстрел территории ДНР: в результате в посёлке Александровка крыша жилого дома получила повреждение.

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