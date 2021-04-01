1 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 21:19 — REGNUM Заявление посла Соединённых Штатов в Москве Джона Салливана о том, что генконсульство США в Екатеринбурге продолжит работу, но с 1 апреля перестанет выдавать визы, вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 1 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Рене Магритт. Шпион. 1928

«Посольство отжать, а дипломатов отправить к себе домой в Америку!» — предлагает Зоякармен Б.

Многие пользователи предположили, что посольство США, которое даже не занимается выдачей виз, может осуществлять свою деятельность только в деструктивных целях. Поэтому граждане призвали полностью прекратить работу генконсульства в Екатеринбурге.

«А на кой чёрт оно вообще в Екатеринбурге, если консульской деятельностью не будет заниматься? Будет крышей для шпионов? Зачем это России?» — задаётся вопросом Сергей О.

Некоторые комментаторы посетовали на сложившуюся ситуацию. Граждане заявили о том, что сталкиваются с большими трудностями, потому что не могут получить визы. Им приходится даже ездить в Москву, чтобы получить необходимые документы.

«Ну всё, капец, одно консульство только осталось в Москве. У меня родители уже второй год визу не могут получить из-за этого! Ужас!» — пожаловалась Таня Б.

Более того, нашлись даже такие пользователи, которые готовы отправиться в соседнюю страну, чтобы получить возможность посетить Соединённые Штаты Америки.

«Ну, такое. И так за визами приходилось в Армению лететь. Скоро, судя по всему, люди в Мексику будут летать, чтобы посетить консульство Соединённых Штатов», — предположил Nikita S.

Тем не менее часть людей выразила уверенность, что подавляющему большинству граждан России плевать на судьбу генконсульства США в Екатеринбурге. Люди не собираются даже в перспективе посетить американскую землю.

«Большинству граждан на эту новость совершенно наплевать. Они никогда и не собирались обращаться в консульство США», — написала Анастасия О.

Отдельные пользователи призвали тех, кто хотел получить визу в США, не расстраиваться, ведь есть множество других стран, которые с распростёртыми объятиями примут российских туристов.

«Сотрудничать и путешествовать нужно с теми, кто нас ждёт. Вот, например, в Баку всегда говорят об особом дружеском отношении к России, в Сербии так же. Вот и нужно дружить с такими государствами», — пишет Адриан О.

Напомним, 1 апреля посол США в Москве Джон Салливан сообщил, что генконсульство США в Екатеринбурге продолжит работу, но с 1 апреля перестанет выдавать визы.