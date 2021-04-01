Москва, , 20:54 — REGNUM Стало известно, что глава Чечни Рамзан Кадыров выдвинут на Нобелевскую премию мира. Эту новость активно обсуждают в социальной сети Twitter 1 апреля.

Большинство пользователей соцсети не согласны с выдвижением кандидатуры Кадырова для вручения Нобелевской премии мира. Некоторые решили, что это первоапрельская шутка.

«Да нет, это троллинг», — считает пользователь Бозон Хиггса.

«Первое апреля, никому не верь!» — напоминает vera tfremova.

«Мир перевернулся», — прокомментировал пользователь Матрона в прикиде юной девы.

«Выдвигать и выбрать — не одно и то же», — напоминает Mayor Payne.

«Как их задело выдвижение Навального! До абсурда дошли», — считает vera_of_dubna.

Ранее Рамзан Кадыров в эфире телеканала «Россия-1» высказал мнение, что ему надо дать Нобелевскую премию. По его словам, награда должна быть вручена ему за победу над международным терроризмом и за то, что он остановил войну.

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