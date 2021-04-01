Женева, Швейцария, , 20:37 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повторно обращается к международному сообществу с призывом выделить 10 миллионов доз вакцины от коронавируса для международного механизма распределения вакцин COVAX. Об этом заявил на брифинге 1 апреля генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

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"Экстренная просьба к странам, имеющим рекомендованные ВОЗ вакцины против COVID-19, с которой я обратился на минувшей неделе, была услышана, однако мы до сих пор не получили обещаний в отношении упомянутого количества доз», — сказал он.

Гебрейесус отметил, что 10 миллионов доз необходимы для того, чтобы 20 государств, до сих пор не получивших вакцину, смогли в ближайшее время начать вакцинацию медицинских работников и пожилых людей.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что разрыв в количестве доступных доз вакцин от COVID-19 в богатых государствах и странах, получающих их по программе COVAX, увеличивается каждый день. По данным организации, во всём мире сделано уже около 500 миллионов прививок, однако более 75% из них приходится на долю всего десяти стран.

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