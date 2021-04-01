Киев, , 20:28 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается давить на Украину и угрожает ей «военными учениями» на границе. Эту мысль он изложил 1 апреля в Facebook.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2784857348431290

Он отметил, что Украина полна решимости продвигаться к миру, но «враг», под которым он подразумевает Россию, не хочет этого. Особенно из-за того, что Киев пользуется «поддержкой западных партнёров».

«Мышечная игра в формате военных учений и возможных провокаций вдоль границы — традиционный случай России. Таким образом она пытается создать атмосферу угрозы и одновременно — давления во время переговоров о прекращении огня и мира, являющихся нашими ценностями».

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле ранее заявили, что российские войска на границе России, во-первых, перемещаются на собственной территории, во-вторых, необходимость этих манёвров продиктована «обеспечением безопасности своих рубежей».

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российские войска в вооружённом конфликте на территории Украины «никогда не принимали» участия.

Песков «И не принимают. Это является исключительно внутриукраинским конфликтом».

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