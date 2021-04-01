Саранск, , 20:28 — REGNUM В Мордовии с 5 апреля к плановому режиму работы возвращается ковид-центр, который был развернут на базе терапевтического корпуса Республиканской клинической больницы №4. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

По состоянию на 1 апреля в республике развернуто 725 коек для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. Лечение в стационарах республики получают 577 человек. Свободный коечный фонд составляет 20% койко-мест.

«Отмечается небольшой рост числа пациентов в ковидных госпиталях. Это связано с тем, что всем гражданам старше 60 лет и лицам, имеющим хронические заболевания, теперь предлагается госпитализация даже при легком течении болезни», — пояснили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было принято решение о госпитализации граждан с коронавирусом вне зависимости от тяжести состояния. Однако это касается жителей республики старшего возраста и тех, кто имеет хронические заболевания.

Читайте также: Всех пожилых жителей Мордовии с ковидом будут госпитализировать