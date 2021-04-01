Ростов-на-Дону, , 20:26 — REGNUM Константин Солонский снят с должности заместителя сити-менеджера Ростова-на-Дону. На этом посту уроженец Севастополя курировал вопросы дорожного хозяйства и транспорта.

«Алексей Логвиненко подписал распоряжение об освобождении с 1 апреля от занимаемой должности заместителя главы администрации Ростова-на-Дону по транспорту и дорожному хозяйству Константина Солонского», — сказано в сообщении мэрии.

ИА REGNUM сообщало, что Солонский занимал должность с июля 2019 года. Он сменил тогда ушедшего по собственному желанию Евгения Лебедева.

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