Приштина, , 17:32 — REGNUM Поверенная делах в посольстве Косово в Израиле Инес Демири 1 апреля сообщила о том, что в Израиль на бесплатное прибыли вместе с матерями трое детей из Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, такую возможность предоставила детям благотворительная организация Save a Child’s Heart.

Во все время пребывания детей в Израиле посольство Косово в Иерусалиме будет оказывать им помощь и поддержку.

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Косово и Израиль установили дипломатические отношения 1 февраля 2021 года. 15 марта в Иерусалиме открылось посольство Косово.

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