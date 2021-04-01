Женева, Швейцария, , 20:22 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 650 765 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 11 608 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 1 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно последним данным, всего в мире выявлено уже 128 540 982 носителя коронавирусной инфекции, подтверждено 2 808 308 летальных случаев.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 509 746 выявленных инфицированных и 8855 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.