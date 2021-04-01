Киев, , 20:53 — REGNUM Участница TikTok-хауса XO и модель Лиза Василенко рассказала о дружбе с блогером Володей XXL (настоящее имя — Владимир Горяинов). Она поделилась подробностями отношений с блогером в интервью для YouTube-канала «Пушка».

Лиза Василенко призналась, что Володя XXL был для неё «самым близким человеком в ХО», модель добавила, что они в какой-то момент «начали сближаться». Но участникам TikTok-хауса пришлось перестать общаться, потому что «всё выливалось в негатив».

ИА REGNUM напоминает, что Лиза Василенко — украинская модель, актриса, TikTok-блогер. Она снималась в главной роли украинского телесериала «Школа».

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