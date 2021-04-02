Приштина, , 16:57 — REGNUM Посол Италии в Косово Никола Орландо провел встречу с министром национальных меньшинств и возвращения беженцев, представителем политической организации косовских сербов «Сербский список» Гораном Ракичем.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на встрече, состовшейся 1 апреля, посол призвал Ракича, как и других партийных лидеров Косово, придерживаться конструктивного подхода и проявить ответственность при избрании президента. Орландо подчеркнул, что обратное негативно повлияет на всех граждан.

Итальянский посол также обсудил с Ракичем ряд важных для национальных меньшинств вопросов, в том числе борьбу с COVID-19.

В настоящий момент на пост президента Косово претендует Вьоса Османи. Она располагает поддержкой 67 депутатов. Часть из 15 депутатов Демократической лиги Косово также намерены поддержать ее кандидатуру. Для избрания Османи необходима поддержка 80 депутатов из 120.

«Сербскому списку» принадлежат десять мест в парламенте Косово.

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