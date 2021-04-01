Токио, , 20:13 — REGNUM Square Enix назвала дату начала тестирования версии многопользовательской игры Final Fantasy XIV для консоли PlayStation 5. Новость была опубликована 1 апреля на сайте компании.

Старт открытого бета-тестирования запланирован на 13 апреля 2021 года. Разработчики отметили, что одновременно с этим событием состоится релиз обновления 5.5, которое добавит в игру новый контент.

Напомним, сейчас Final Fantasy XIV доступна для владельцев консолей PlayStation 3, PlayStation 4 и ПК. Ожидается, что полноценная версия игры для PS5 выйдет осенью 2021 года.

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