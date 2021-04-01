Тирана, , 23:56 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 1 апреля заявил, что в ответ на запрос премьер-министра Альбина Курти Албания предоставит косовским медикам возможность пройти вакцинацию от COVID-19 в городе Кукес на севере страны.

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Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, политик подчеркнул, что он горд тем, что помогает Косово.

Напомним, ранее Албания предоставила 500 косовским медикам возможность пройти вакцинацию от COVID-19. При этом Эди Рама обещал выделить 11 тысяч доз вакцины от COVID-19 на вакцинацию косовских медиков.

После прибытия в Косово 24 тысяч доз вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca и начала вакцинации медицинского персонала в самом Косово Курти попросил у Рамы возможность использовать его прежнее предложение и провакцинировать косовских педагогов вместо медиков.

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