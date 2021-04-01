Москва, , 20:08 — REGNUM Упономоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова имеет очень хорошие перспективы, она очень эффективно и профессионально занимается проблематикой защиты прав человека, считает ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Виктор Блажеев.

«Институт Уполномоченного по правам человека, с моей точки зрения, за тот период времени, что им руководит Татьяна Москалькова, очень «прибавил» в общественном весе, появляется много интересных проектов. За время работы Татьяны Москальковой в ее адрес поступило порядка 205 тысяч всевозможных заявлений от граждан, на них подготовлены мотивированные ответы, которые разъясняли права граждан по самым разным направлениям. И она очень активно помогает людям защитить свои права», — подчеркнул Виктор Блажеев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Очень интересное направление, которое появилось у нас совместно с уполномоченным по правам человека — это Центр по правам человека, созданный на базе Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина. Это была инициатива Татьяны Москальковой, и мы видим, насколько он востребован. Научно-образовательный центр дает возможность вести огромную образовательную работу, в рамках его работы были проведены научно-практические конференции, которые касались самых разных направлений — защиты прав потребителей, и инвалидов, защиты прав в рамках уголовного судопроизводства, защиты прав соотечественников. И многие рекомендации, которые были даны на этих научно-практических конференциях, получили именно практическое воплощение», — подчеркнул ректор Московского государственного юридического университета.

«Очень интересна и образовательная программа, которая реализуется этим центром при активном содействии уполномоченного по правам человека — в частности, только за 2020 год порядка двухсот человек — это сотрудники аппарат, и уполномоченный по правам человека в субъектах прошли образовательные программы, потму что есть часть сотрудников, и даже уполномоченных, которые не являются юристами по образованию, но для них очень важны правовые знания, которые мы даем», — продолжил руководитель вуза.

«Деятельность Татьяны Москальковой весьма эффективна, и она имеет все предпосылки к тому, чтобы продолжить свою работу в качестве Уполномоченного по правам человека», — завершил свой комментарий Виктор Блажеев.

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