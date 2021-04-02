Приштина, , 18:25 — REGNUM Министр обороны Косово Арменд Мехай совместно с Генеральным инспектором Сил безопасности Косово 1 апреля провел встречу с главой миротворческой миссии НАТО в Косово КФОР Франко Федеричи.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Федеричи поздравил Мехая с заступлением на пост и выразил полную готовность к тесному сотрудничеству. Представитель НАТО высоко оценил достижения министерства обороны Косово и СБК, а также профессионализм, проявленный служащими СБК при сотрудничестве с НАТО.

Мехай поблагодарил Федеричи за визит и подчеркнул, что миссия КФОР обеспечивает безопасность не только Косово, и, но и региона Западные Балканы. Глава министерства обороны Косово подчеркнул, что в основу политики министерства лежит вступление в НАТО.

Стороны договорились об интенсификации сотрудничества и взаимной координации.

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