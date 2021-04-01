Лос-Анджелес, США, , 20:05 — REGNUM Игги Поп (Джеймс Ньюэл Остерберг-младший) присоединился к проекту комедийного фильма «Голубая игуана» (Blue Iguana). Об этом 1 апреля сообщил портал Deadline.

Музыкант исполнит роль второстепенного персонажа — богатого мужчины по имени Эдвард, чья смерть положит начало череде неудачных событий в жизни его сына Дэниэла. По сюжету, в какой-то момент молодой человек поймёт, что родственники, с которыми он хочет восстановить связь, хотят убить его из-за наследства.

Стоит отметить, что первая группа Игги Попа называлась The Iguanas, что стало причиной появления его псевдонима. Ранее стало известно, что в «Голубой игуане» снимутся Джоэль Мур («Аватар») и Боб Сагет («Полный дом»).

Читайте ранее в этом сюжете: Режиссёр «Мортал комбат» объяснил выбор главного героя фильма