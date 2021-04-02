Тирана, , 17:09 — REGNUM Департамент по нейтрализации вооруженных элементов Албании, известный под акронимом RENEA, 1 апреля провел обыск ряда зданий в Тиране. В ходе операции были арестованы пять человек, еще 20 были сопровождены в отделения полиции. Еще двое были объявлены в розыск.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, сотрудники RENEA выявили 18 баз незаконного хранения оружия. Также был задержан техник, занимавшийся ремонтом вооружения, использовавшегося некой преступной группировкой.

Помимо различного вида военного оружия — снайперских винтовок, автоматов Калашникова, пистолетов — полицейские конфисковали рации, военную амуницию и семь автомобилей, два из них — бронированные.

В год крушения финансовых пирамид в Албании — в 1997 году — президент принял решение об открытии складов вооружения в северных районах страны. К концу года на одного мужчину в стране приходилось три единицы стрелкового вооружения.

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