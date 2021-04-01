Москва, , 19:59 — REGNUM Курс евро на валютных торгах в четверг, 1 апреля, поднялся выше 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 19:34 мск евро подорожал на 1,3% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигал рубля 90,005 рубля. В последний раз курс европейской валюты находился на таком уровне 25 марта 2021 года.

На текущий момент евро торгуется на уровне 89,95 рубля, что на 1 рубль 17 копеек выше уровня предыдущей сессии. Доллар стал дороже на 69 копеек и достиг 76,38 рубля.