Вашингтон, , 21:31 — REGNUM Американские ученые выяснили, что вакцина Pfizer/BioNTech эффективна против южноафриканского штамма. Об этом 1 апреля сообщает NBC.

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Отмечается, что в ходе исследований было доказано, что препарат Pfizer способен бороться с южноафриканским штаммом не смотря на предшествующие опасения, что вакцина может быть менее эффективна против разновидностей коронавируса.

В клинических исследованиях приняли участие 1200 человек. Выявлено, что все испытуемые оказались стойки к заражению коронавирусной инфекцией через 6 месяцев после введения второй дозы вакцины.

«Данные исследований предоставили первые клинические доказательства того, что вакцина Pfizer обеспечивает относительно хорошую защиту от новых вариантов коронавируса. Это важный фактор на пути к выработке коллективного иммунитета», — сообщил соучредитель и генеральный директор BioNTech Угур Шахин

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Южноафриканская республика (ЮАР) обратилась в Институт сыворотки Индии с просьбой принять обратно 1 млн доз вакцины AstraZeneca от COVID-19. По результатам исследований выяснилось, что препарат обеспечивает лишь минимальную защиту от заболеваний, протекающих в легкой и умеренной формах — наиболее частых формах при заражении доминирующим в стране вариантом коронавируса 501Y. V2.