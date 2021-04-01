Вашингтон, , 20:15 — REGNUM Видеохостинг YouTube смягчил требования к видео, затрагивающим тему наркотиков. Об этом 1 апреля сообщает издание TJ.

По данным издания, образовательный, документальный или новостной контент видеохостинга может включать в себя темы, связанные с наркотиками, и даже монетизировать его. Например, видеоматериалы, посвящённых обсуждению наркотиков в контексте науки без пропаганды их употребления, или информационные видео о наркобизнесе и музыкальные клипы «с непродолжительным показом наркотиков».

Ранее рекламодатели не могли размещать рекламу в роликах, где есть упоминания наркотиков. А авторов контента, которые упоминали тему наркотиков, снимали с монетизации.

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