Лос-Анджелес, США, , 19:52 — REGNUM Режиссёр Саймон Маккуойд объяснил, почему в качестве главного героя фильма «Мортал Комбат» он выбрал Коула Янга, роль которого исполнит Льюис Тан. Об этом 1 апреля сообщил портал Screen Rant.

Кинематографист сказал, что создатели картины намеренно не стали раскрывать до премьеры информацию об этом новом бойце, поскольку хотели использовать его в качестве «проводника» для тех зрителей, которые не знакомы со вселенной Mortal Kombat. При этом режиссёр отметил, что он и продюсеры не стали превращать героя Льюиса Тана в абсолютного новичка, поскольку хотели, чтобы у него была связь с этим миром.

«Он действительно был построен из ключевых ингредиентов Mortal Kombat. Это файтинг (видеоигра, в которой упор сделан на рукопашный бой — ИА REGNUM), так что он боец ММА», — сказал Маккуойд.

Ранее продюсер «Мортал Комбат»Тодд Гарнер сообщил, что первые 13 минут фильма зададут тон дальнейшему повествованию. Он заявил, что в начале картины зрителям покажут «месть, горе и трагедию».

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