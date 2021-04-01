Приштина, , 23:57 — REGNUM Министр иностранных дел и диаспоры Косово Доника Гервалла 1 апреля провела встречу с послом Чехии в Косово Павлом Билеком.

Как сообщает албанская новостное агентство Telegrafi, стороны выразили готовность к дальнейшему продвижения сотрудничества.

Глава МИД Косово ознакомила чешского посла с предпринимаемыми косовским правительством усилиями по борьбе с пандемией COVID-19 и о том, что приоритетом правительства остается скорейшее обеспечение поставок необходимого числа вакцин от COVID-19.

Также дипломаты обсудили последние события политической жизни Косово и процесс завершения заполнения властных институтов края после досрочных парламентских выборов 14 февраля.

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