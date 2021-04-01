Архангельск, 1 апреля 2021, 19:49 — REGNUM Долги жителей Архангельской области за вывоз ТКО достигли 317 миллионов рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО, компании «ЭкоИнтегратор».
На фоне растущего долга населения растет и долг регионального оператора перед перевозчиками мусора. В 2020 году перевозчики недополучили 46,5 миллионов рублей за транспортирование ТКО. В текущем году транспортный оператор недополучил от «ЭкоИнтегратора» 245 миллионов рублей.
Чтобы рассчитаться с перевозчиками, региональный оператор формирует графики погашения долгов и вынужден взыскивать просроченные задолженности с населения в судебном порядке. Согласно последним данным, на неплательщиков составлено более 20 тысяч судебных приказов.