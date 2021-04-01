Архангельск, 1 апреля, 2021, 19:49 — ИА Регнум. Долги жителей Архангельской области за вывоз ТКО достигли 317 миллионов рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО, компании «ЭкоИнтегратор».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свалки

"Самый низкий процент собираемости в Онежском, Пинежском, Котласском, Виноградовском, Устьянском районах. Лучше всего оплачивают вывоз ТКО в Архангельске, Северодвинске и Коряжме, но вывоз отходов в районах и городах — две большие разницы. Затраты на транспортирование ТКО в глубинке в разы выше. При этом размер платы для жителей сельской местности составляет 53 рубля с человека, а в городе 103 рубля», — отметил директор «ЭкоИнтегратора» Дмитрий Кузнецов.

На фоне растущего долга населения растет и долг регионального оператора перед перевозчиками мусора. В 2020 году перевозчики недополучили 46,5 миллионов рублей за транспортирование ТКО. В текущем году транспортный оператор недополучил от «ЭкоИнтегратора» 245 миллионов рублей.

Чтобы рассчитаться с перевозчиками, региональный оператор формирует графики погашения долгов и вынужден взыскивать просроченные задолженности с населения в судебном порядке. Согласно последним данным, на неплательщиков составлено более 20 тысяч судебных приказов.