Саранск, , 19:47 — REGNUM Врио главы Мордовии Артем Здунов в ходе совещания с членами правительства России, которое провел президент РФ Владимир Путин, доложил о ситуации с госдолгом в республике.

Он отметил, что проблема долговой нагрузки и ограничений, связанных с ней, является основной для Мордовии. При этом по итогам года удалось увеличить доходы региона на 4,1% — до 25,1 млрд рублей. Сейчас проводится работа по сокращению рыночного долга и процентных платежей.

«Мы ставим себе задачу сократить в текущем году проценты и платежи на 30%. Работаем со Сбербанком по рефинансированию всего объема коммерческого долга», — уточнил Здунов. Уже до настоящего момента целевой показатель по госдолгу на 2021 год выполнен.

«С Минэкономразвития завершаем формирование инвестиционной декларации республики, работаем по территории опережающего развития. Готовим преференции для крупных инвесторов. Вместе с агентством стратегических инициатив мы повышаем инвестиционную привлекательность Мордовии. Уже сейчас приводим на территорию ряд новых налогоплательщиков с крупными суммами, чтобы поднять собственные доходы. С Минстроем отрабатываем весь спектр поддержки ЖКХ и масштабного жилищного строительства, что тоже будет локомотивом роста экономики», — уверен руководитель республики.

В то же время, подчеркнул он, на регион давит бюджетная мера принуждения. Планы развития невозможно успешно реализовать, если не решить проблему долговой нагрузки и запрета на капитальные вложения.

Здунов попросил поддержать республику в разработке совместно с правительством РФ индивидуальной программы социально-экономического развития по примеру Кемеровской области.

«Задолженность региона по бюджетным кредитам перед федеральным бюджетом урегулирована и понятна в долгосрочной перспективе. Стоимость обслуживания бюджетного долга минимальна, а погашение основной суммы рассрочена на комфортный период. Однако рыночный долг региона в основной своей массе краткосрочный и дорогой», — констатировал врио главы Мордовии и предложил рассмотреть возможность полного рефинансирования коммерческого долга республики за счет бюджетных кредитов.

«При этом важно будет не допустить повторения проблемы. Поэтому полностью поддерживаю идею установки жестких ограничений для заимствования для тех регионов, которые войдут в программу реструктуризации», — заключил Здунов.

«В целом, конечно, я согласен с Вами, дорабатывать надо будет с Минфином», — поддержал врио главы Мордовии президент. Он поручил разработать программу реструктуризации для регионов максимально справедливой.

«Нужно провести это в ближайшее время, не откладывая в долгий ящик», — подытожил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, Мордовия по итогам 2020 года заняла восьмое место в числе регионов России, где бюджет был исполнен с максимальным профицитом, несмотря на сложную экономическую ситуацию в связи с распространением коронавируса. Так, в республике профицит составил 1,6 млрд рублей или 3% к доходной части.

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