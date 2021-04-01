Нью-Йорк, США, , 20:16 — REGNUM Компания Nike добилась временного запрета на продажу модифицированной версии Nike Air Max 97. Об этом 1 апреля сообщает CBS News.

Представители Nike обвинили арт-коллектив MSCHFВ в том, что их модификация кроссовок несёт «существенную угрозу непоправимого вреда» компании, а также наносит «значительный ущерб репутации» бренда. По постановлению суда, решение было принято в пользу Nike «в интересах общества, чтобы защитить его от путаницы, обмана и ошибок».

ИА REGNUM напоминает, что арт-коллектив MSCHFВ совместно с американским рэпером Lil Nas X на основе Nike Air Max 97 выпустил 666 пар кроссовок Satan Shoes, в подошве которых содержалось по одной капле человеческой крови. Все пары «сатанинских кроссовок» были проданы менее чем за минуту.

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