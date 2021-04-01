Сантьяго, 1 апреля, 2021, 19:38 — ИА Регнум. Границы Чили закроют с 5 по 30 апреля из-за ситуации с COVID-19, сообщает 1 апреля чилийский минздрав в Twitter.

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Разрешён въезд в Чили в этот период будет только для тех иностранных граждан, у которых есть вид на жительство. Однако и эти люди, а также граждане страны могут попасть на родину лишь «в чрезвычайных и неотложных ситуациях».

Причина ужесточения — в слишком большом росте числа заразившихся коронавирусной инфекцией.

https://twitter.com/ministeriosalud/status/1377637000581414912

Напомним, серьёзный подъём кривой роста числа заболевших COVID-19 в Чили произошёл 28 марта.