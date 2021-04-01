Скопье, , 23:44 — REGNUM Вопреки закону о переписи переписчики из статистического агентства Северной Македонии не начало обход домов жителей страны 1 апреля.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, попытка двух самых крупных партий страны — СДСМ (Социал-демократический союз Македонии) и ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя Македонская Революционная Организация — Демократическая Партия за Македонское Национальное Единство) — созвать чрезвычайное заседание парламента и перенести проведение переписи населения на сентябрь в соответствии с заключенным ими в понедельник, 29 марта, соглашением, провалилась.

Албанская оппозиция в парламенте Северной Македонии — партии Альянс за албанцев и Альтернатива — во вторник, 30 марта, объявили о намерении заблокировать принятие решения о переноси переписи посредством использования Бадентера — специального механизма защиты механизм меньшинств.

Напомним, 1 марта началась электронная регистрация граждан Северной Македонии, находящихся за рубежом. 1 апреля должна была начаться перепись населения и в самой стране, однако македонская оппозиция пригрозила правительству ее бойкотом и добилась переноса переписи на осень.

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