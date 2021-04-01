Вашингтон, 1 апреля, 2021, 19:39 — ИА Регнум. Число заявок на пособие по безработице в США увеличилось до 719 тыс. на прошлой неделе. Данные отражают тот факт, что в стране продолжаются сокращения. Об этом 1 апреля пишет Associated Press.

Эрнст Нойшуль. Безработные (фрагмент). 1931

Число американцев, нуждающихся в пособии по безработице, выросло на 61 тыс. На прошлой неделе было зарегистрировано 658 тыс. заявок. Об этом сообщили в управлении Конгресса США по бюджету.

Напомним, что спустя год после начала пандемии американские рабочие продолжают испытывать на себе последствия кризиса. До того как коронавирус широко распространился в США, еженедельные запросы на пособие по безработице никогда не превышали 700 тыс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в комитете Конгресса по бюджету США заявили, что уровень трудоустройства не вернется к норме до 2024 года.