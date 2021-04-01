Сыктывкар, , 19:34 — REGNUM Минздрав Коми выступил с инициативой увеличить выплаты приезжим медикам в пять раз — до 500 тысяч рублей.

Напомним, на данный момент приехавшие врачи получают по 100 тысяч рублей при подписании трудового договора сроком на 3 года. При этом на 1 млн рублей могут рассчитывать медики, готовые работать в Воркуте.

Кроме того, министерство предложило снять возрастное ограничение — 35 лет — на получение вознаграждения.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года глава республики Владимир Уйба заявил об острой нехватке врачей. По данным минздрава на начало 2021 года, региону не хватает около трех тысяч врачей и порядка четырех тысяч медиков со средним профессиональным образованием.