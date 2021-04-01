Брюссель, , 22:57 — REGNUM Представители делегации Европейского парламента в Совместном парламентском комитете Северной Македонии и Евросоюза осудили опубликованное европейским депутатом и главой болгарской партии ВМРО-БНД (Внутренняя македонско-одринская революционная организация — Болгарское национальное движение) Ангелом Джамбаски видео под названием «Македония — это Болгария». Видео было опубликовано в рамках предвыборной кампании.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, председатель комитета Андреас Шайдер и его заместители Ирена Ёвева и Марион Вальсман заявили, что видео противоречит фундаментальным принципам Евросоюза и соглашения о добрососедстве между Северной Македонией и Болгарией, подписанного в 2017 году.

«Нам жаль, что видео открыто презирает прогресс и усилия, предпринятые Северной Македонией на пути к ЕС, которые признаются Европейским парламентом, институтами Евросоюза и странами-членами. Призываем правительство Болгарии, в том числе премьер-министра, осудить это видео, выложенное его партнером по коалиции и как можно четче дистанцироваться от подобных заявлений», — заявили евродепутаты.

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