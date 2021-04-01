Киев, , 19:30 — REGNUM Первые аукционы в рамках т.н. «большой приватизации» на Украине в этом году должны пройти уже летом.

Об этом заявил 1 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам беседы с председателем Фонда государственного имущества Дмитрием Сенниченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее Верховная рада поддержала законопроект, который разблокирует большую приватизацию. В 2020 году этот процесс был приостановлен на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса.

Шмыгаль отметил, что среди приоритетных объектов для продажи — объединенная горно-химическая компания, «Президент Отель» в центре Киева и первый киевский машиностроительный завод «Большевик».

До этого министр экономики Украины Игорь Петрашко заявил, что снятие ограничений на продажу крупных государственных предприятий позволит не только наполнить государственный бюджет, «но и привлечь большой объем частных инвестиций в развитие этих компаний и экономику Украины».

Напомним, что в 2021 году Украина планирует получить от приватизации 12 млрд грн и это одна из ключевых статей наполнения госбюджета. О «большой приватизации» власти Украины говорят с 2015 года, периодически выставляя отдельные объекты на продажу, однако до сих пор ни одно предприятие продано не было.